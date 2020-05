Seizoen voor Kids United vervroegd ten einde

nieuws

Foto: Kids United

Kids United, het team van FC Groningen voor kinderen met een beperking, heeft besloten het seizoen vervroegd te beëindigen. De teamleiding heeft dit besluit genomen om geen risico’s meer te nemen voor het geplande einde van de trainingen, eind mei.

“Eind mei wordt het veld vervangen door kunstgras. Eerder stoppen lag dus al in de planning. We gaan daarom voor deze korte periode geen risico`s meer nemen en allerlei aangepaste trainingen proberen, zonder ouders langs de lijn”, zo schrijft de teamleiding. “Ook is het zo dat het voor onze doelgroep ingewikkeld is om aangepast te trainen.”

Het team gaat zich vanaf nu goed voorbereiden op de eerste trainingen in september.