Scooterrijdster geschept door automobilist op Rijksstraatweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk dinsdagmiddag op de Rijksstraatweg in Haren is een scooterrijdster geschept door een automobilist. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 13.10 uur ter hoogte van een tankstation. “De scooterrijdster was onderweg vanuit Haren richting Stad”, vertelt Ten Cate. “Ter hoogte van het tankstation ging het mis. Een automobilist wilde het terrein van het tankstation op rijden maar zag bij deze manoeuvre de scooterrijdster over het hoofd. Hierdoor was een aanrijding het gevolg waarbij de scooterrijdster ten val kwam.” Medewerkers van het tankstation hebben eerste hulp verleend. Al snel daarna was ook een ambulance ter plaatse. “De verpleegkundigen hebben het meisje onderzocht op eventuele verwondingen. Uiteindelijk kon ze ter plaatse behandeld worden en hoefde ze niet mee naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.