Scooterrijder geschept door busje

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk donderdagavond op de Snip in het zuiden van de stad is een scooterrijder gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 19.50 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Een scooterrijder en een busje zijn met elkaar in botsing gekomen. Bij de botsing kwam de scooterrijder ten val en raakte gewond. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Verpleegkundigen hebben het slachtoffer gecontroleerd in de ziekenwagen. Het is onbekend of hij mee moet naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. De scooter heeft bij de aanrijding schade opgelopen.