Schutting in lichterlaaie achter woning Van Sijsenstraat

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In een tuin van een woning aan de Van Sijsenstraat in de Oosterpoortbuurt heeft zaterdagmiddag brand gewoed. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 16.40 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “Het gaat om een brand achter de woning”, vertelt Wind. “Daar is een schutting in de brand geraakt. Brandweerlieden hebben het vuur met één straal hogedruk geblust. Om bij de vuurhaard te komen zijn ze met de brandslang door de woning naar achteren gegaan.” Ondanks dat de brand snel onder controle was is de schade groot. “De schutting is verloren gegaan maar de brandweerlieden hebben kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende bebouwing.”

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.