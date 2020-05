Schade aan uitgebrande woning in Paterswolde is groot

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De schade aan de woning aan de Meerkoetlaan in Paterswolde waar vrijdagavond brand woedde is groot. Dat meldt Mike Weening van Weening Fotografie.

“De bovenste verdieping van de vrijstaande woning is zwaar beschadigd geraakt. Er zitten gaten in het dak, ramen zijn kapot en dakpannen zijn naar beneden gekomen”, vertelt Weening. De brand werd vrijdagavond rond 20.30 uur gemeld. Hulpdiensten rukten massaal uit. Brandweerkorpsen van Haren, Groningen Stad, Eelde, Roden en Zuidlaren probeerden de uitslaande brand onder controle te krijgen maar dit ging moeizaam. Uiteindelijk door het inzetten van twee hoogwerkers kreeg men grip op het vuur en kon in het begin van de nacht het sein ‘brand meester’ worden gegeven.

Bluswater werd aangevoerd met behulp van tankwagens die het water uit het Paterswoldsemeer haalden. Bij de brand raakte niemand gewond. Aanvankelijk was men in de veronderstelling dat er nog mensen in de woning waren waarop ook twee ambulances en het Mobiel Medisch Team, het MMT, uitrukte. Echter bleek al snel dat op het moment van het uitbreken van de brand niemand aanwezig was. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onbekend. Hier wordt de komende dagen onderzoek naar gedaan.

