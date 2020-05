Schaapskudde graast weer in Harense wijken

nieuws

De schaapskudde van herder Nico Buitenkamp is sinds deze week weer actief in Haren. De schaapskudde wordt ingezet vanwege de ecologische manier van groenbeheer in het dorp.

De kudde bestaat uit Drentse heideschapen en Schoonebeekers. Voor het beheer met schapen wordt gekozen omdat ze verschillende voordelen hebben. Zo komen ze op plekken waar machines niet goed bij kunnen komen en verbeteren ze de structuur van de bodem. Hierdoor kunnen nieuwe zaden kiemen en wordt de beplanting gevarieerder. Ook dragen ze zaden mee in hun vacht en verspreiden op deze manier allerlei planten- en bloemensoorten. Daar komt ook bij dat schapen exoten als de berenklauw eten die bij mensen voor extreme huiduitslag kan zorgen.

De kudde van herder Buitenkamp bestaat uit honderdvijftig schapen en lammeren en is verdeeld in drie kleinere kuddes. De schapen worden begeleid door drie herdershonden, drie Border Collies, waarvan er nog één een pup is. “Die mag dit jaar nog lekker mee kijken, over een jaar begint zijn training”, vertelt Buitenkamp. Als de schapen op de juiste plek staan worden er flexnetten omheen gezet waarmee voorkomen wordt dat de dieren weg lopen. De kudde blijft tot in het najaar in Haren.