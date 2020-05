Sauna- en welnesscentra teleurgesteld: “Dit is de doodsteek”

nieuws

Sauna- en welnesscentra zijn teleurgesteld in het kabinet. Premier Rutte (VVD) maakte woensdagavond bekend dat sauna’s pas vanaf 1 september open mogen.

Rutte presenteerde woensdagavond tijdens een persconferentie een spoorboekje hoe ons land uit de intelligente lockdown gaat komen. Daarbij maakte de minister-president bekend dat sauna- en welnesscentra in september de deuren weer mogen openen. “We zijn teleurgesteld, geschrokken en verbijsterd”, zegt voorzitter Jos Keizer van de branchevereniging VNSWB. Volgens Keizer zijn er geen inhoudelijke argumenten om deze sector achter in de rij te zetten. “Terwijl onze branche juist heel veel meer fysieke ruimte en mogelijkheden biedt en juist eerder open zou kunnen.”

VNSWB zegt in gesprek te willen met de overheid om hun plannen voor te leggen. “Er ligt een goed protocol, er is genoeg ruimte om mensen te ontvangen. De anderhalve meter afstand is geen probleem. We begrijpen het gewoon niet”, aldus Keizer. De voorzitter verwacht ook dat uitstel tot 1 september de doodsteek voor veel bedrijven zal zijn. Hij vindt dat met dit besluit er een uitgebreider noodpakket voor hen moet komen.