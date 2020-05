Rutte: “Stel zomervakantie uit”

nieuws

Stel waar mogelijk je zomervakantie uit. Dat heeft premier Mark Rutte (VVD) woensdagavond gezegd na het overleg met de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing.

Volgens Rutte zijn vakanties in het buitenland alleen mogelijk naar landen met dezelfde risico’s wat betreft het coronavirus als in Nederland. Als je op vakantie gaat is het erg belangrijk om je van tevoren te verdiepen in de plaatselijke maatregelen en die ook in het land dat je bezoekt op te volgen. Mensen die besluiten om hun vakantie uit te stellen tot september moeten dat volgens Rutte vooral doen. Op die manier hoopt de premier de drukte te spreiden.

Tien dagen geleden liet de minister-president weten dat hij nog geen duidelijkheid kon geven over de aanstaande zomervakantie. Rutte vertelde toen dat het kabinet zich de komende tijd buigt over verschillende adviezen. De afgelopen weken hebben verschillende landen al laten weten hun grenzen weer open te willen stellen voor het toerisme. Spanje, Oostenrijk en Italië bijvoorbeeld. Frankrijk heeft echter laten weten dat het de grenzen voorlopig dicht wil houden. Voor reizen naar het buitenland geldt nog altijd een ‘code oranje’. Dit betekent dat er alleen gereisd mag worden als het strikt noodzakelijk is.