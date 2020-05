Rutte: “Nederland gaat in vijf fases van het slot”

nieuws

Foto: Arenda Oomen - rijksoverheid.nl

Het kabinet gaat de komende maanden de coronamaatregelen versoepelen en langzaam zal er steeds meer mogelijk zijn. Wel moet de anderhalvemetermaatregel in acht worden gehouden. Dat heeft premier Mark Rutte (VVD) woensdagavond bekendgemaakt op een persconferentie.

“Het lijkt al langer geleden maar twee maanden geleden hield ik mijn televisietoespraak”, vertelt Rutte. “We spraken toen over twee belangrijke doelstellingen. Het beschermen van ouderen en mensen met gezondheidsrisico’s. En ervoor zorgen dat de zorg niet overbelast raakt. Daar draait het nog steeds om. Feit is dat we de afgelopen twee maanden als samenleving wel wat bereikt hebben. Zeker in de ziekenhuizen ontwikkelen de cijfers zich in gunstig. Een eerste uitbraakfase ligt achter ons. Twee weken geleden konden we een aantal versoepelingen aankondigen. Ik heb toen gezegd dat we aan het begin staan van een nieuwe fase, een fase van een weg terug. In deze fase moeten we de overgang maken naar de nieuwe anderhalvemetersamenleving.”

“Bij verkoudheidsklachten blijf je thuis”

“Het versoepelen van de maatregelen is alleen mogelijk als iedereen in ons land zich verstandig blijft gedragen en zich houdt aan de regels”, zegt Rutte. “Jij wordt als twintiger misschien niet ziek, maar je kunt het wel verspreiden waardoor door jou toedoen ouderen ziek kunnen worden.” Volgens minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid is het belangrijk dat als je ziekteklachten hebt, je thuis blijft. Als je koorts hebt blijft het hele gezin thuis. Daarnaast blijft het belangrijk om ander halve meter afstand te houden, hoesten en niezen doe je in je elleboog en je handen regelmatig wassen is een must.”

Tekst gaat verder onder de foto





Vanaf 1 juni moet iedereen met gezondheidsklachten getest kunnen worden op COVID-19. Foto: Sebastiaan Scheffer

“Testen, testen, testen”

Om zicht te houden op het virus gaat er de komende tijd meer getest worden. “Op dit moment worden ouderen, zorgmedewerkers en basisschoolleraren al getest. Vanaf 11 mei komen daar de contactberoepen bij. Vanaf 28 mei kunnen medewerkers in het openbaar vervoer, politie en marechaussee getest worden. Vanaf 1 juni moet iedereen getest kunnen worden. Daar hoort bij een positieve test dan ook een contactonderzoek bij. De GGD’en die hier voor verantwoordelijk zijn zullen hier voor opschalen om dit mogelijk te maken. Word je positief getest dan blijf je veertien dagen in quarantaine.”

Reizen

Reizen naar het buitenland zullen voorlopig niet mogelijk zijn. “Er geldt een code oranje”, zegt Rutte. “Het advies is op dit moment om alleen noodzakelijke reizen uit te voeren.”

In vijf fases Nederland openen

Het kabinet heeft woensdagmiddag overleg gevoerd over de te nemen maatregelen. Belangrijk is daarbij het advies van het Outbreak Management Team, het OMT, dat tot nu toe door het kabinet altijd één op één wordt overgenomen. Met dat advies op tafel is nu besloten om in vijf fases Nederland te gaan openen. Met deze vijf fases wil Rutte een perspectief bieden voor de toekomst.

Tekst gaat verder onder de foto





Basisscholen openen op maandag 11 mei weer hun deuren. Foto: Andrei Firtich from FreeImages

Fase 1: 11 mei – 31 mei; basisscholen, kappers, buitensporten en rijscholen

De eerste fase start aanstaande maandag. De basisscholen en de kinderopvang gaan open, contactberoepen als kappers, pedicures en nagelstilisten mogen aan de slag. Zij moeten zich wel houden aan strikte hygiënevoorschriften en moet de anderhalvemetermaatregel in acht worden genomen. Daarnaast mogen ook alle buitensporten hervat worden waarbij er echter niet gedoucht mag worden en er geen officiële wedstrijden mogen worden gespeeld. Voorts mogen rijscholen hun lessen hervatten en gaan bibliotheken weer open. Het advies blijft wel om in deze fase nog zoveel mogelijk thuis te blijven werken en het openbaar vervoer te mijden.

Fase 2: 1 juni – 30 juni; restaurants, kroegen, theaters en bioscopen

De horeca krijgt in de tweede fase ruimte toebedeeld. Vanaf 1 juni mogen de terrassen weer open voor maximaal tien personen waarbij de gasten op anderhalvemeterafstand van elkaar moeten blijven. Daarnaast kunnen de deuren van restaurants, kroegen, concertzalen, theaters en bioscopen open waarbij er op reservering maximaal dertig personen inclusief personeel naar binnen mogen. Dit geldt ook voor musea en dierentuinen waarbij bezoekers van tevoren een kaartje reserveren.

Op 1 juni gaat ook het openbaar vervoer weer volledig rijden. “Ov-bedrijven gaan hun bussen en treinen zo inrichten dat veertig procent van de capaciteit gebruikt kan worden op een veilige manier. Gebruik van mondkapjes zullen vanaf 1 juni verplicht worden”, zegt Rutte. “Dit is omdat de anderhalvemetermaatregel in het ov niet op gaat. Deze mondkapjes zullen door mensen zelf aangeschaft moeten worden. Gebruik van medische mondkapjes mag niet, die zijn echt bedoeld voor de medische beroepen.”

Tekst gaat verder onder de foto





Vanaf 1 juni mogen theaters weer open waarbij er maximaal dertig bezoekers welkom zijn. Foto: Kimberlee Kessler from FreeImages

Fase 3: 1 juli – 31 augustus; campings en vakantieparken en uitbreiding bezoekers horeca en theater

In de derde fase, die op 1 juli start, mogen campings en vakantieparken weer open. Afhankelijk van hoe het virus zich ontwikkelt zal in deze fase ook besloten worden dat horecagelegenheden, theaters en bioscopen het aantal bezoekers uit kan breiden tot honderd personen. Dit gaat ook gelden voor kerkdiensten, huwelijken, crematoria en begrafenissen.

Fase 4: 1 september – 31 december; sauna’s en sportscholen

Op 1 september start de vierde fase. In deze periode mogen sauna’s, coffeeshops, casino’s, de binnensporten, sportkantines en sportscholen weer de deuren openen en gaan er geen capaciteitsrestricties meer gelden voor het publiek.

Fase 5: vanaf 1 januari 2021; evenementen en festivals

In de laatste fase die op 1 januari 2021 start zijn evenementen weer mogelijk en hoeft niemand meer thuis te werken. Wel benadrukt Rutte in de persconferentie dat alle maatregelen en fases onder voorbehoud zijn. Volgens de premier is dit afhankelijk van hoe het coronavirus zich in ons land ontwikkeld.





Vanaf 1 januari 2021 zijn festivals en evenementen weer mogelijk. Foto: Noorderzon Festival / Pierre Borasci