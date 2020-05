Rutte: ‘Mondkapje voor in openbaar vervoer kun je zelf maken’

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De overheid gaat een website online brengen waar wordt beschreven hoe je een mond-neus-kapje het beste zelf kunt maken. Vanaf 1 juni wordt het gebruik van mondkapjes verplicht in het openbaar vervoer.

De overheid neemt de maatregel omdat in bussen en treinen de anderhalve meter afstand niet in acht kan worden genomen. Daarom worden de kapjes voor zowel reizigers als ov-personeel verplicht. “De kapjes kun je kopen in de winkel of je kunt er zelf eentje maken”, zei premier Mark Rutte (VVD) in de persconferentie woensdagavond. “Het gebruik van medische mondkapjes is niet toegestaan. Deze moeten gebruikt worden door het zorgpersoneel.”

De maatregel kan als een verrassing worden beschouwd omdat het kabinet de afgelopen weken duidelijk liet weten tegen het gebruik van mondkapjes te zijn omdat het niet voldoende zou beschermen tegen het coronavirus. De premier heeft zich nu toch laten overtuigen dat het gebruik een toegevoegde waarde kan hebben. “Het draagt eraan bij dat je anderen minder snel besmet.”