Ruim eenderde van de scholen heeft zittenblijven dit schooljaar afgeschaft

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Ruim de helft van de middelbare scholen in Nederland heeft de criteria waarmee bepaald wordt of een leerling overgaat of niet versoepeld. Bijna veertig procent heeft voor dit schooljaar het zittenblijven zelfs helemaal afgeschaft.

Dat blijkt uit een onderzoek van De Volkskrant onder 149 van de ruim zeshonderd middelbare scholen in ons land. Door de coronacrisis zijn middelbare scholen sinds halverwege maart gesloten en wordt er geen fysiek les gegeven. Onderwijs gebeurt sindsdien digitaal. De sluiting vond plaats in de zogeheten derde periode van het onderwijs waardoor er voor deze periode nauwelijks tot geen cijfers zijn omdat proefwerken niet konden worden afgenomen. Volgende week dinsdag gaan de scholen onder strenge beperkingen weer open. Na de heropening resteren er in het Noorden nog een aantal lesweken tot de zomervakantie.

Uitzondering voor extreme gevallen

Uit het onderzoek blijkt dat twee op de vijf scholen nog wel op basis van de rapportcijfers een bindend advies wil geven. Vijftien procent van de scholen kiest er voor om in overleg met ouders en leerlingen te bepalen of een leerling naar het volgende schooljaar gaat. Maar het grootste deel, 38 procent, heeft besloten om zittenblijven voor dit schooljaar af te schaffen. Er wordt daarbij echter een uitzondering gemaakt voor de zogenaamde extreme gevallen. Hierbij moet gedacht worden aan leerlingen die ook voor de coronacrisis al niet op school verschenen.

Bang voor kansenongelijkheid

Het ministerie van Onderwijs laat aan De Volkskrant weten dat ze niet zoveel problemen hebben met het afschaffen van het zittenblijven. Volgens het ministerie zijn leraren professionals die heel goed kunnen beoordelen wat de beste stap is voor een leerling. Minder blij is men met de regel dat ouders en leerlingen inspraak krijgen in het overgaan. Vijftien procent van de ondervraagde scholen kiest hier voor. Het ministerie is bang dat dit kan leiden tot kansenongelijkheid. Vooral mondige en hoogopgeleide ouders zouden hier gebruik van kunnen maken.