Ruim 500 huurders doen mee met actie tegen huurverhoging

Ruim 500 huurders in Groningen doen mee aan de landelijke actie tegen de huurverhogingen van 1 juli. De SP-gemeenteraadsfractie, die de actievoerders verenigde, dient komende week een initiatiefvoorstel in om de huurverhoging te stoppen.

Van de ruim 500 huurders die met de SP in actie willen komen, hebben vooral huurders van de corporaties Nijestee (28%), Lefier (27%) en De Huismeesters (27%) zich gemeld. De huurverhogingen van corporaties variëren tussen de 2,6 en de 5,1 procent. Commerciële verhuurders verhogen de huren soms nog meer.

“GroenLinks en de Pvda strijden in de Tweede Kamer met de SP tegen de huurverhogingen. Laten we in Groningen het goede voorbeeld geven en de huren hier bevriezen. Actie kan nu zeker helpen om zowel gemeenteraad, de verhuurders als de minister te bewegen tot het bevriezen van de huren.”, aldus Dijk.

De komende tijd zal de SP in Groningen digitale bijeenkomsten met huurders gaan organiseren om actieplannen voor te bereiden. Via de actiewebsite sp.nl/stopdehuurverhoging kunnen huurders zich opgeven om mee te doen met de acties.