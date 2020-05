RUG gaat ook in september verder met online colleges

nieuws

De online colleges blijven na 1 september bestaan. De RUG gaat ook in het nieuwe academisch jaar verder met deze vormen van onderwijs, meldt de Universiteitskrant.

De VSNU, de koepelorganisatie van Nederlandse universiteiten, begint woensdag met een nieuwe campagne, genaamd ‘On campus als het kan, online omdat het kan’. Ook als de grootste crisis voorbij is, blijven de Nederlandse universiteiten online onderwijs aanbieden. Een deel van het onderwijs zal op locatie plaatsvinden en een deel online.

Grote hoorcolleges zijn nog niet mogelijk, maar bij de kleinere faculteiten en de kleinere groepen zou fysiek onderwijs toegestaan kunnen worden, aldus bestuursvoorzitter Jouke de Vries van de RUG. Hij weet nog niet in hoeverre practica, zoals laboratoriumwerk of praktijkcolleges, kunnen plaatsvinden. “Dat kunnen we op dit moment nog niet zeggen. We zijn ook afhankelijk van de verdere coronamaatregelen na 20 mei. Zolang er geen nieuwe besluiten van het kabinet zijn, kunnen we niet op de zaken vooruitlopen.”