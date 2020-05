RUG benoemt Patrick Verkooijen als hoogleraar ‘Klimaatadaptatief Bestuur’

nieuws

Prof. dr. Patrick Verkooijen (L) en RUG-bestuursvoorzitter Jouke de Vries (R) - Foto: Global Center on Adaptation @GCAdaptation

Prof. dr. Patrick Verkooijen is donderdag benoemd tot leerstoelhouder voor het programma Climate Adaptation Governance aan de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

De leerstoel is opgezet voor het starten van een masteropleiding in deze studierichting. Oud-VN Secretaris-Generaal Ban Ki-moon, die tevens bestuursvoorzitter is van het Global Center on Adaptation, is blij met de aanstelling van Verkooijen: “Ik werk al een aantal jaren nauw samen met professor Verkooijen. Deze universiteit is één van de weinige wetenschappelijke instellingen ter wereld waar studenten kunnen onderzoeken hoe we ons het beste kunnen aanpassen aan de gevolgen van de klimaatcrisis. En dat is absoluut nodig, wil de wereld in de komende tien jaar de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen behalen.”

Verkooijen zelf meldde blij te zijn met zijn aanstelling: “Ik voel me vereerd dat ik leiding mag gaan geven aan dit programma, wat een erkenning betekent van het wereldwijde leiderschap van Ban Ki-moon. Als we de wereld klimaatbestendiger willen maken en de jongeren van vandaag een rol willen geven in klimaataanpassing, dan moeten we nu de volgende generatie leiders opleiden.”

Voor zijn benoeming bij het Center werkte hij als klimaatadviseur en speciaal gezant voor klimaatverandering bij de World Bank Group. Verkooijen is hoogleraar Practice in Sustainable Development Diplomacy aan de Fletcher School of Law and Diplomacy. Hij promoveerde aan Wageningen University en behaalde zijn master in Public Administration aan Harvard University.