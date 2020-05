RUG-alumnus wint Pulitzerprijs met New York Times

nieuws

De Pulitzerprijs 2020 voor beste internationale verslaggeving is gewonnen door de redactie van de New York Times. Sinds een jaar maakt ook RUG-alumnus en NDC-columnist Christiaan Triebert deel uit van deze winnende redactie. De winnaars van de prijzen werden maandag bekend gemaakt.

De redactie kreeg de prijs voor een serie onthullende artikelen over het ‘agressieve buitenlandbeleid van het regime van Vladimir Poetin’. De Pulitzerprijs is een prestigieuze Amerikaanse literatuurprijs die sinds 1917 wordt uitgereikt. De prijs wordt toegekend door de School of Journalism van de Columbia-universiteit in New York.

De 29-jarige Triebert studeerde internationale betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarvoor werd hij vorig jaar uitgeroepen tot Alumnus van het Jaar. Naast zijn werk voor de New York Times en NDC is Triebert werkzaam voor onderzoekscollectief Bellingcat.