Rookmelder met bijna lege batterij laat brandweer uitrukken

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Een rookmelder met een bijna lege batterij heeft maandagmiddag voor enige consternatie gezorgd aan de S.O.J. Palmelaan in de stad Groningen. Dat meldt Mike Weening van Weening Fotografie.

Rond 13.50 uur kwam er bij de hulpdiensten een melding binnen dat er in de straat een piepende rookmelder werd gehoord. Hierop werd er door de meldkamer een tankautospuit ter plaatse gestuurd. “De bewoners van de woning waar de rookmelder piept zijn niet thuis”, vertelt Weening. “Uit onderzoek blijkt dat het gaat om een melder waarvan de batterijen nagenoeg leeg zijn. Als teken dat er vervanging nodig is geeft de rookmelder signalen. Voor dit onderzoek werd er een ladder tegen de woning gezet waarbij een brandweerman visueel onderzoek kon doen in de kamer.”

De bewoners worden later op de dag weer thuis verwacht. “De brandweerlieden laten het zo. Het is vervelend voor de buurtbewoners maar om hiervoor een raam of een deur open te breken, dat is ook zo wat.” De brandweer keerde na twintig minuten weer terug naar de kazerne.