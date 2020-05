Rook komt onder dakpannen vandaan van woning

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest zaterdagmiddag in actie komen vanwege een mogelijke woningbrand aan de Rembrandt van Rijnstraat in de stad Groningen. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 14.15 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse stuurden. “In eerste instantie werd gezegd dat er geen spoed was”, vertelt Lameris. “Toen echter duidelijk werd dat er rook onder de dakpannen van een woning vandaan kwam werd er wel spoed van gemaakt.” Bij aankomst zijn de brandweerlieden direct een controle gestart. “Al snel bleek dat het allemaal mee viel. In de dakgoot van de woning woedde een brandje. De bewoners hadden dit brandje al zelf kunnen blussen.”

Voor de zekerheid heeft de brandweer een nacontrole verricht of er nog smeulende resten waren. Na tien minuutjes kon men weer terugkeren. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.