“Rond herfstvakantie weer amateurvoetbal”

Foto Andor Heij

Het amateurvoetbal start op z’n vroegst pas rond de herfstvakantie in oktober weer. Dat zei KNVB directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee in de podcast van Team Sportservice.

Hij noemde die verwachting wel “optimistisch”. De druk op de capaciteit in de zorg vanwege de coronacrisis moet dan wel flink lager zijn dan nu, aldus Van der Zee.

Tot 1 september zijn alle evenementen verboden, waaronder het betaald voetbal. De kans bestaat dat de competities in het betaald voetbal in september beginnen zonder publiek of met een beperkt aantal bezoekers. Het amateurvoetbal begint normaal gesproken in augustus met de districtsbeker.

Van der Zee zegt dat veel afhangt van de bevolking: “Kunnen we ons nog een beetje netjes gedragen en op anderhalve meter blijven”.

Podcast amateurvoetbal