Romano Postema verlengt tot 2024: “Mijn eigen club, mijn eigen stad”

Romano Postema verlengt zijn contract bij FC Groningen tot medio 2024. De geboren Stadjer maakte afgelopen seizoen zijn debuut bij de club.

Postema is een aanvaller en scoorde in de jeugd bij FC Groningen veel doelpunten. In de wedstrijd tegen Heracles Almelo maakte hij afgelopen seizoen zijn debuut in de hoofdmacht van FC Groningen waar hij direct werd toegezongen door het publiek.

De spits is trots op zijn verlenging: “Ik voel gewoon goed hier, in mijn eigen club, in mijn eigen stad, zo noem ik het dan maar even. Ik kan me hier nog doorontwikkelen en ik voel me lekker hier”. Postema is ambitieus en steekt dat niet onder stoelen of banken: “Ik wil wel een prijsje pakken bij FC Groningen, dus als we de beker opnieuw zouden kunnen winnen, zou dat mooi zijn!”