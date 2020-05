Rolling Stones tentoonstelling in Groninger Museum gaat door

nieuws

Foto: Raph_PH via WikiMedia Commons (CC 2.0)

De grote internationale tentoonstelling over de wereldberoemde rockband The Rolling Stones in het Groninger Museum gaat door. Deze is vanaf 14 november 2020 te zien.

Ook gaat het museum, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rond COVID-19, de openingstijden verruimen, zodat meer bezoekers de tentoonstelling kunnen bekijken. Het publiek moet in het museum vaste routes volgen.

The Rolling Stones – Unzipped toont ruim 400 originele objecten uit de verzameling van de Stones. Niet alleen instrumenten en stage designs, maar ook zeldzame audiofragmenten en videomateriaal, persoonlijke dagboeken, iconische kostuums, postermateriaal, albumcovers en zelfs hun studio en het bescheiden verblijf in Edith Grove in Londen, begin jaren zestig.