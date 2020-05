Rokende afvalcontainer laat brandweer uitrukken

nieuws

De Groninger brandweer moest dinsdagavond in actie komen aan de Vrydemalaan vanwege een rokende afvalcontainer. Dat meldt Raymond Meter van de incidentenwebsite meterfotografie.nl.

De melding kwam rond 18.40 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Bij aankomst bleek het te gaan om een ondergrondse huisvuilcontainer”, vertelt Meter. “Deze stond flink te roken. Om het vuur onder controle te krijgen hebben brandweerlieden de container vol laten lopen met water. Om over genoeg water te beschikken hebben ze een standpijp op een hydrant geplaatst. Deze hydrant, of brandkraan, bevond zich in het trottoir. Vervolgens hebben ze met een brandslang het water naar de container getransporteerd. Al snel was het vuur onder controle.”

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan. De Vrydemalaan was vanwege de inzet van de hulpdiensten afgesloten voor het verkeer.