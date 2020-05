RIVM: “Weinig problemen om op vakantie te gaan naar sommige landen”

nieuws

Het RIVM voorziet weinig problemen als we komende zomer in een beperkt aantal landen op vakantie gaan. Dat laat de Rijksdienst zaterdag aan de NOS weten.

Afgelopen week liet premier Mark Rutte (VVD) weten dat Nederlanders er goed aan doen om in de zomermaanden in eigen land op vakantie te gaan. Daarnaast zou het verstandig zijn om een vakantie uit te stellen tot in de herfstmaanden. Op dit moment geldt er voor reizen naar het buitenland een ‘code oranje’. Dit betekent dat alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Het RIVM laat nu weten dat het op zich geen kwaad kan om naar bepaalde landen te gaan. Er is niet een groter risico om naar landen te gaan waar net als hier weinig besmettingen zijn. “Als je gewoon kijkt wat de kans op besmetting is, dan zal dat weinig uitmaken in Nederland of in Frankrijk”, zegt Jacco Wallinga van het RIVM.

Komende week officieel advies

De uitspraak van Rutte afgelopen week was nog geen officieel advies. Het kabinet hoopt daar komende week mee te komen ook omdat veel mensen snakken naar duidelijkheid. “De algemene regel is om drukte te vermijden en om afstand te houden. Bij vakanties staat dat wel onder druk omdat je vaak lange tijd bij elkaar in een auto, bus of vliegtuig zit.” Daarnaast is het belangrijk om je te houden aan de regels die in een land of in een gebied gelden.

Praktische bezwaren

Het RIVM, dat het kabinet adviseert, geeft wel aan dat er nog veel praktische bezwaren zijn. Zo maakt het qua risico veel uit waar je je bevindt. Zit je op een camping of in een hotel? Ben je buiten of voornamelijk binnen? Daarnaast speelt bron- en contactonderzoek een rol. Als je in het buitenland besmet wordt is dit onderzoek ook nodig waardoor er goede afspraken tussen de landen gemaakt moeten worden.