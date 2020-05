RIVM waarschuwt voor hoge zonkracht tijdens Pinksteren

nieuws

Het RIVM waarschuwt mensen vrijdagmiddag om tijdens het Pinksterweekend niet te lang in de zon te gaan zitten. Door de hoge zonkracht kun je snel verbranden.

Volgens de Rijksdienst is de zogeheten zonkracht dit weekend hoog, kracht zes tot zeven. Dit betekent dat de huid al binnen vijftien minuten kan verbranden. Op de lange termijn kan de ultraviolette straling veroudering, huidkanker en staar veroorzaken. Het RIVM adviseert daarom om in de middag tussen 12.00 en 15.00 uur uit de zon te blijven, om je huid met kleding te bedekken en om een zonnebril en pet te dragen. Daarnaast doen mensen er verstandig aan om om de twee uur de onbedekte huid met zonnebrandcrème in te smeren.

Volgens het RIVM is de zon momenteel krachtiger dan in voorgaande jaren. Dit komt vanwege veel hogedruk in onze omgeving waardoor er veel en vaak blauwe luchten te zien zijn. Daarnaast is er vanwege de coronamaatregelen minder vervuiling in de lucht waardoor de zon mogelijk ook krachtiger kan schijnen.