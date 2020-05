RIVM: “Tot 2022 kleinere of grotere oplevingen van het virus”

nieuws

Foto: RIVM - https://www.rivm.nl/media/foto-jaap-van-dissel

Nog tot mogelijk 2022 gaan we te maken krijgen met kleinere of grotere oplevingen van het coronavirus. Dat heeft Jaap van Dissel van het RIVM woensdagochtend gezegd in de Tweede Kamer.

In de Kamer vond in de ochtend de technische briefing rond het coronavirus plaats. Dinsdagavond maakten premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid bekend dat de voorgenomen versoepelingen per 1 juni door kunnen gaan. Volgens Van Dissel zijn de versoepelingen vergelijkbaar met wat andere Europese landen doen. Bij de versoepeling is het belangrijk om zicht te houden op de ontwikkeling van het virus. Belangrijk daarbij is dat mensen die het meeste risico lopen om ziek te worden beschermd worden. Daarnaast moeten de ziekenhuizen het blijven aankunnen. En als derde moeten besmette mensen met tests gevonden worden.

Vooral het snel vinden van besmette mensen is belangrijk. “Dit zijn zogenaamde ‘early warnings‘ waardoor er snel kan worden ingegrepen.” In Nederland worden op dit moment vier- tot zevenduizend tests per dag uitgevoerd. Vijf procent van deze testen komt positief terug. “De druk van het virus is duidelijk aan het afnemen. Het aantal patiënten dat naar de huisarts gaat neemt ook af.” Uit gegevens blijkt dat er op bepaalde plekken in het land nog een verhoogde spreiding te zien is. Over het algemeen genomen is het aantal besmettingen tussen 5 en 18 mei enorm afgenomen. Uit de gegevens blijkt dat Groningen tot de regio behoord waar het virus lijkt uit te doven.