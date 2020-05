RIVM: ‘Geen nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames of doden in gemeente Groningen’

nieuws

Het aantal coronapatiënten uit de gemeente Groningen dat opgenomen is in het ziekenhuis is onveranderd, zo blijkt uit de laatste cijfers die het RIVM maandagmiddag naar buiten bracht.

Achttien inwoners van de gemeente zijn tot nu toe in een ziekenhuis opgenomen (geweest) met COVID-19. Het aantal vastgesteld besmettingen in de gemeente blijft op 164 staan, ook het aantal overledenen aan het coronavirus blijft onveranderd met in totaal drie sterfgevallen.

Landelijk werden in de afgelopen 24 uur veertien overlijdens gemeld als gevolg van het coronavirus, in totaal zijn nu 5.694 mensen in Nederland aan het virus overleden. Het RIVM stelde 27 nieuwe ziekenhuisopnames vast van patiënten met COVID-19, waarmee het totale aantal opnames in Nederland steeg naar 11.579. In totaal zijn maandagmiddag 44.141 besmettingen vastgesteld, 146 meer dan zondag.