RIVM: “Anderhalve meter afstand houden lukt steeds minder goed”

Foto: NIAID-RML

Het houden van anderhalve meter afstand tot elkaar lukt steeds minder goed. Dat blijkt uit het tweede gedragsonderzoek van het RIVM, de GGD en de GHOR.

Het onderzoek is opgezet om te begrijpen hoe mensen denken over de afgekondigde coronamaatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich aan de regels te houden en wat de impact ervan is. Aan het tweede gedragsonderzoek hebben 53.000 mensen deelgenomen en vond in de tweede week van mei plaats. Het meest opvallende resultaat is dat het houden van anderhalve meter afstand steeds minder mensen goed lukt. Mensen met een hogere kans op een ernstig verloop van de corona-infectie lukt het beter. Het draagvlak voor de hygiënemaatregelen, het thuisblijven bij verkoudheidsklachten en het afstand houden blijft met negentig tot 95 procent onveranderd hoog.

Anderhalve meter lastig bij boodschappen halen en bezoeken familie

Het houden van anderhalve meter afstand wordt dus lastiger. Het aantal mensen dat in het onderzoek zegt dat anderen zelden of nooit in hun anderhalve meter komen is in vergelijking met het eerste onderzoek in half april in werksituaties met vijf procent afgenomen, bij het doen van de boodschappen afgenomen met negen procent en bij het bezoeken van familie en vrienden afgenomen met twaalf procent. Uit het onderzoek blijkt dat vooral zeventig plussers zich houden aan de gedragsadviezen. Zij bezoeken minder vaak mensen met een kwetsbare gezondheid.

Vermijd drukte

Enkele weken geleden heeft het kabinet het beleid ‘blijf zoveel mogelijk thuis’ gewijzigd in ‘vermijd drukte’. Uit het onderzoek blijkt dat dit nieuwe beleid volop gesteund wordt. 95 Procent van de respondenten steunt de nieuwe gedragsregel tegenover 82 procent voor ‘blijf zoveel mogelijk thuis’.