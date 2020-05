RIVM: ‘Aantal ziekenhuisopnames inwoners gemeente Groningen blijft stabiel’

nieuws

Het aantal ziekenhuisopnames van corona-patiënten uit de gemeente Groningen is gelijk gebleven sinds de laatste update van donderdag. In absolute aantallen zijn nog steeds achttien mensen uit de gemeente opgenomen (geweest) met het virus.

Ook vrijdag zijn 7,7 op de 100.000 inwoners uit de gemeente in een ziekenhuis opgenomen of opgenomen geweest als gevolg van een besmetting met COVID-19. In andere Groningse gemeenten blijft het aantal ziekenhuisopnames ook stabiel. In de gemeente Pekela liggen nog steeds de meeste inwoners met corona in een ziekenhuis (32,8) binnen de provincie Groningen. Pekela wordt gevolgd door Appingedam (25,8) en Westerkwartier (22,1).

Landelijk zijn er 85 nieuwe patiënten gemeld bij het RIVM die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn, waarmee het totaal nu op 10.854 staat. Het afgelopen etmaal overleden 98 personenaan COVID-19, het totale aantal sterftes staat nu op 4.893. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Tot nu toe zijn er 39.791 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM, 475 meer dan donderdag. Volgens het RIVM passen de cijfers bij het beeld dat de maatregelen werken.