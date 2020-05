RIVM: ‘Aantal ziekenhuisopnames coronapatiënten uit Groningen ongewijzigd; geen nieuwe besmettingen in gemeente’

nieuws

Het aantal opgenomen coronapatiënten uit de gemeente Groningen is voor de twaaflde dag op rij gelijk gebleven. Dat blijkt dinsdagmiddag uit de laatste cijfers van het RIVM.

De Rijksdienst meldt dat nog steeds achttien patiënten uit de gemeente Groningen opgenomen zijn (geweest) met een besmetting met COVID-19, 7,7 personen op de 100.000 inwoners. In de gemeente zijn 164 mensen positief getest op het coronavirus, drie van hen zijn aan het virus overleden. De gemeente Pekela heeft statistisch gezien met 32,8 op de 100.000 de meeste in ziekenhuis opgenomen inwoners, gevolgd door de gemeenten Appingedam (25,8) en Delfzijl (24,3).

Het afgelopen etmaal overleden volgens de Rijksdienst in Nederland 54 mensen aan de gevolgen van COVID-19, in totaal zijn in heel Nederland nu 5.510 overleden aan het virus. Sinds de uitbraak zijn 11.378 mensen opgenomen (geweest) in een ziekenhuis, 35 meer dan op zondag. Met 194 nieuwe positieve tests zijn nu 42.984 met het virus besmet (geweest).