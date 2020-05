RIVM: “Aantal Groningse coronapatiënten in ziekenhuizen blijft stabiel”

nieuws

Het aantal coronapatiënten uit de gemeente Groningen dat opgenomen is in een ziekenhuis blijft stabiel. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM die zondagmiddag bekend werden gemaakt.

Volgens het RIVM zijn er nu 7,7 patiënten op de 100.000 inwoners uit de gemeente opgenomen in een ziekenhuis. In absolute aantallen zijn dit achttien personen. Ook in de rest van de provincie blijft het aantal ziekenhuisopnames stabiel. De gemeente Pekela behoudt met 32,8 statistisch gezien de meeste opnames. Appingedam, 25,8, en Westerkwartier, 22,1, volgen op respectievelijk plaatsen twee en drie.

Landelijk kwamen er volgens het RIVM afgelopen etmaal 69 patiënten te overlijden aan het virus. Het totaal aantal doden komt daarmee op 5.056. Deze sterfgevallen hebben niet allemaal afgelopen 24 uur plaatsgevonden. Er zit namelijk een vertraging in het moment van overlijden en het moment dat de aantallen meegenomen worden in de statistieken. 44 Patiënten moesten afgelopen dag opgenomen worden in een ziekenhuis. Het totaal aantal mensen dat nu in een ziekenhuis ligt, of heeft gelegen, staat nu op 10.995. In totaal werden er sinds afgelopen zaterdag 335 mensen positief getest op het virus, waarmee het aantal besmettingen nu op 40.571 ligt.

