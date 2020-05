RIVM: ‘Aantal coronapatiënten in gemeente Groningen blijft stabiel’

nieuws

Het aantal coronapatiënten uit de gemeente Groningen blijft stabiel. Ook het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens door COVID-19 is ongewijzigd. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM, die dinsdagmiddag bekend werden gemaakt.

De GGD Groningen en de ziekenhuizen troffen tot nu toe 164 keer een met corona besmette inwoner van de gemeente aan. Achttien van hen werden opgenomen in een ziekenhuis, drie inwoners overleden aan het virus.

Landelijk legde het RIVM 26 overlijdens vast door COVID-19 (deze mensen zijn niet allemaal afgelopen etmaal overleden). Het totaal aantal doden komt daarmee op 5.856. Tien personen moesten opgenomen worden in het ziekenhuis. Het totaal aantal mensen dat nu in een ziekenhuis ligt, of heeft gelegen, komt daarmee op 11.690. Het aantal positief geteste personen op COVID-19 is met 133 gestegen tot 45.578.