‘Rijk moet gemeenten compenseren voor bijstanduitkeringen door corona’

Volgens wethouder Carine Bloemhoff is het niet meer dan logisch dat de Rijksoverheid gemeenten gaat compenseren voor de grote toename van het aantal mensen in de bijstand door de coronacrisis.

De coronacrises heeft dramatische gevolgen voor de werkgelegenheid in de Stad. Het aantal bijstandsaanvragen verdubbelde van 287 in maart 2019 naar 524 in maart 2020. Het aantal vacatures daalde met 44%. Tot nu toe deden meer dan 8.000 zelfstandigen in de regio Groningen een beroep op de ondersteuningsregeling ToZo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en ook hieruit volgen mogelijk veel nieuwe bijstandsaanvragen.

De gemeente heeft meerdere programma’s om de werkgelegenheid te stimuleren en om bijstandsgerechtigden actief te houden. Maar op korte termijn zal het aantal bijstandsgerechtigden stevig drukken op het tekort dat de gemeente al had op de bijstand. “Het lijkt mij niet meer dan redelijk dat alle gemeenten hiervoor gecompenseerd worden door het Rijk. Dat is een discussie die wij dan ook graag met de Staatssecretaris aangaan”, aldus wethouder Carine Bloemhoff.