Restaurantketen Vapiano (met vestiging aan Nieuwe Markt/Poelestraat) is failliet

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De rechtbank Gelderland heeft maandagmiddag het faillissement uitgesproken over VAP Nederland, het moederbedrijf van de elf vestigingen van de restaurants van Vapiano in Nederland. De keten heeft een vestiging aan de Nieuwe Markt/Poelestraat in Groningen.

Het faillissement volgt op de financiële problemen van het Duitse moederbedrijf van de keten. De Nederlandse tak van het bedrijf kwam daardoor ook de problemen, waardoor het eerder al tweemaal uitstel van betaling aanvroeg.

Een curator zal de mogelijkheid van een doorstart onderzoeken, maar daarvan lijkt nog niet snel sprake door de coronacrisis. Mogelijk scheidt de curator een aantal vestigingen van de rest van het bedrijf voor een doorstart.