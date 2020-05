Reproductiegetal coronabesmettingen Groningen daalt naar 0,5

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

De verspreiding van het coronavirus in de provincie Groningen is tanende. Het reproductiegetal is op 0,5 gekomen.

Als dit reproductiegetal (R 0) onder de 1,0 komt neemt de verspreiding van het virus af. Is er sprake van R1,0 dan betekent dit dat ieder besmet persoon één ander persoon besmet. Bij hogere waarden worden meer mensen besmet. Dat het getal laag ligt blijkt ook uit de cijfers van de ziekenhuizen. In de noordelijke ziekenhuizen lagen afgelopen vrijdag 37 coronapatiënten die woonachtig zijn in de drie noordelijke provincies. Ook het aantal nieuwe besmettingen ligt laag. In Groningen werd één persoon positief getest terwijl er wel honderden tests werden uitgevoerd.

Groningen, en ook Friesland en Drenthe, zijn het minst getroffen door het coronavirus in vergelijking met de rest van het land. Ook in Europees opzicht hoort het bij de regio’s met het laagste aantal besmettingen.