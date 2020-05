Dwang werkt niet bij bijstandswet

De strenge regelgeving en de forse controle daarop voor mensen in de bijstand werkt niet. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit.

Groningen startte in 2017 een experiment onder 900 mensen in de bijstand genaamd: Bijstand op maat. De conclusie van de onderzoekers is dat individueel maatwerk en bijverdienen goed zijn voor het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid. En soms levert het ook een verbeterde gezondheid op.

“Het onderzoek bevestigt het effect van positieve aandacht. De Participatiewet is gericht op verplichtingen en sancties. Wij willen dat de Participatiewet wordt aangepast met meer ruimte voor mensen om zelf keuzes te maken en extra bij te verdienen. Een methode gericht op meer ruimte, vertrouwen en individuele begeleiding van mensen in de bijstand. ” zegt wethouder Carine Bloemhoff.