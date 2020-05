“Reisschaamte dreigt voor mensen zonder vitaal beroep maar die wel afhankelijk zijn van ov”

nieuws

Foto Andor Heij: Bus nieuw streek

Er dreigt reisschaamte te ontstaan bij ov-reizigers die niet een vitaal beroep uitoefenen maar voor hun werk wel afhankelijk zijn van bus en trein. Daarvoor waarschuwt reizigersvereniging Rover woensdag.

Volgens Rover moeten reizigers zich weer welkom voelen in het ov. “Als de coronamaatregelen versoepeld worden moet de ov-reizigers niet achtergesteld worden”, zegt Rover. De vereniging verwacht dat thuiswerken en digitaal onderwijs de komende tijd de standaard wordt. Toch zijn er ook werknemers die hun werk niet via de computer kunnen doen en van het openbaar vervoer afhankelijk zijn om hun werk uit te kunnen voeren. “Zij vragen zich af of zij van de treinen en bussen gebruik mogen maken.”

Om problemen te voorkomen, en om reizigers veilig op anderhalve meter te kunnen vervoeren, doen vervoersbedrijven er volgens Rover verstandig aan om de dienstregelingen weer volledig uit te voeren, treinen de maximale lengte te geven en stad- en streekbussen aan te vullen met touringcars. “Niet alleen reizigers met een vitaal beroep maken een belangrijke reis. Essentiële reizigers zijn veel meer dan alleen de vakkenvullers en verpleegkundigen. Ook de mantelzorger, de oma die haar kleinkinderen wil bezoeken en de forens uit niet-vitale sectoren die van het ov afhankelijk is, maken voor hen belangrijke reizen”.

Rover zegt dat er de afgelopen weken veel vragen binnenkomen van mensen die zich afvragen of zij wel met het ov mogen reizen.