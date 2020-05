Regen kan neerslagtekort in Groningen niet oplossen

nieuws

De regen die de afgelopen 24 uur gevallen is in Groningen is niet genoeg om het neerslagtekort op te lossen. Dat blijkt uit gegevens van de Droogte Monitor.

Volgens het KNMI is er het afgelopen etmaal twee millimeter aan regen gevallen in Groningen. Het maandelijkse neerslagtekort is echter ruim dertig millimeter. Het kwartaaltekort bevindt zich boven de honderd millimeter. Groningen is volgens de gegevens één van de droogste gebieden van Nederland. Waterbeheerders snakken ook naar flinke regenbuien in juni. Op dit moment is het het droogste voorjaar ooit gemeten. Gemiddeld over het land is er een tekort van ruim 130 millimeter. Tijdens het droogste jaar ooit, 1976, was er een tekort in mei van 105 millimeter.

Lage waterstand

Mocht neerslag uitblijven dan kan dit problemen veroorzaken. Voor agrariërs bijvoorbeeld. Als het grondwater niet wordt aangevuld komen gewassen in de problemen. Als de droogte langer aanhoudt kan er een verbod komen op sproeien en het oppompen van water uit sloten. Daarnaast zorgt de droogte voor een lage waterstand van grachten en een verminderde doorstroming van oppervlaktewater wat voor stankoverlast kan zorgen.

Geen regen

Duidelijk is dat de twee millimeter geen zoden aan de dijk zet. Komende week staat er ook geen nieuwe regen op de planning waardoor de droogte alleen maar verder zal toenemen.