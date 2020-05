‘Reeën in De Onlanden zijn echte waterratten’

nieuws

Foto: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=112551

Bij de buren is het gras altijd groener. Dat moet de reebok in natuurgebied De Onlanden gedacht hebben die voor het oog van de camera van ‘Natuur in de Onlanden’ een nat pak haalt op zijn weg naar groener gras.

In het filmpje is te zien hoe een reebok onderweg is naar een graziger plekje. Om daar te komen moet er een stuk gezwommen worden maar dat is voor de ree geen enkel probleem. Behalve het verse gras is een andere reden voor de verplaatsing dat dit grasveld meer dekking en beschutting biedt. Niet iedereen lijkt overigens even blij. De Kokmeeuwen lijken het maar niets te vinden zo’n indringer die door hun kolonie zwemt.

In Nederland gaat het de laatste decennia goed met de reeënpopulatie. In 1875 kwam het dier alleen voor op de Veluwe en in Limburg. Door de aanleg van nieuwe bossen en natuurgebieden is het aantal in de loop van de twintigste eeuw sterk gegroeid. Toch werd de ree in 1950 als beschermd dier aangemerkt. Reden waren bedreigingen als het autoverkeer, stroperij, loslopende honden en recreatie. Anno 2020 komt de ree vrijwel in het hele land voor en staat het niet meer op de Nederlandse Rode Lijst voor zoogdieren. De schatting is dat er in het land ruim 110.000 reeën verblijven.

Bekijk hier het filmpje van de zwemmende ree