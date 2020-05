Recreatief spetteren en bijkletsen is er voorlopig niet bij in zwembaden Stad

nieuws

Foto: Sport050

Alléén op reservering en mét aanpassingen kunnen zwemmmers vanaf maandag weer baantjes trekken in de binnnenbaden van De Parrel, Het Helperbad en Sportcentrum Kardinge. Slechts 10 zwemmers kunnen tegelijk in het water, ze krijgen een half uur om baantjes te trekken.

“Op de persconferentie van 6 mei werd niets gezegd over de binnenzwembaden. De ochtend daarna sijpelde het nieuws door. Er werd doodleuk gezegd dat de zwembaden op 11 mei weer open konden. Alsof het een kwestie is van een knop omdraaien. Terwijl wij ontzettend veel moesten regelen,” vertelt directeur Marijke Gelling van Sport050 op de website van de gemeente Groningen. “Maar we zijn hartstikke blij dat we weer opengaan.”

Maatregelen voor zwemmers en personeel

De zwemmers kunnen niet zomaar het water in, want eerst moet een flinke lijst aan voorzorgsmaatregelen afgewerkt worden. De zwemmers moeten thuis hun zwemkleding aandoen en zich in de badhokjes verkleden. Iedereen moet thuis douchen en naar de wc. Wie naar buiten wil, moet geen last hebben van wachtende mensen bij de ingang. Hierop komt toezicht.

Personeel moet op 1,5 meter afstand blijven, vaak hun handen wassen, desinfectiemiddelen gebruiken en extra goed schoonmaken. Ze zijn niet verplicht zo’n mondkapje te dragen. Ook voegen de zwembaden extra chloor toe aan het water.

Baanzwemmen op recreatieve uren, geen zwemlessen voor jonge kinderen

Het banenzwemmen gebeurt op de tijden van de recreatieve uren. De zwemlessen voor de jongste kinderen vervallen omdat daarbij contact nodig is met zweminstructeurs. En 50-plussers kunnen ook niet tegelijk een les in aquajogging volgen.