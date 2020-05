Realisatie van zwaluwtil bij Bezoekerscentrum Reitdiep

nieuws

Foto: Het Groninger Landschap

Bij het Bezoekerscentrum Reitdiep van Het Groninger Landschap is deze week een zwaluwtil gerealiseerd. De realisatie was mogelijk dankzij steun van het Bettie Wiegmanfonds.

De zwaluwtil is bedoeld voor de huiszwaluw. De til bestaat uit een staak met daarbovenop een aantal overhangende ronde of vierkante schijven waar kunstnesten zijn aangebracht waar de zwaluwen kunnen nestelen. De eerste zwaluwtillen werden geplaatst in Duitsland, in 2008 werd in ons land de eerste til geplaatst in Biddinghuizen. Inmiddels zijn er al ruim 150. De tillen zijn nodig omdat andere bouwmethoden van huizen en boerderijen ervoor gezorgd hebben dat er minder nestgelegenheid is.

Het Bettie Wiegmanfonds heeft een belangrijke rol gespeeld bij de realisatie. Dit fonds is in 1998 ontstaan kort na het overlijden van Bettie Wiegman. Wiegman was een groot liefhebber van vogels en in het bijzonder van de steenuil. Haar laatste wens was het opzetten van een stichting die zich actief inzet voor de bescherming van met name roofvogels in Noord-Nederland en de Waddeneilanden.