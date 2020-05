Raadsfracties willen onderzoek naar Groningse slachthuizen vanwege corona

nieuws

Foto: BlackRiv via Pixabay

De gemeenteraadsfracties van de Partij voor de Dieren en de SP willen informatie van het college van B&W omtrent de situatie in slachthuizen in de gemeente Groningen tijdens de coronacrisis.

Slachthuizen blijken besmettingshaarden voor het Corona virus. In Nederland zijn daarom al slachterijen gesloten. Volgens de fracties spelen de omstandigheden waarin arbeidsmigranten moeten leven en werken in de slachthuizen daar op meerdere locaties een grote rol in.

“Dierenactivisten noemen de industriële veeteelt vaak moderne slavernij, maar nu komt mooi aan het licht hoe datzelfde geldt voor mensen die in deze verschrikkelijke business gedwongen zijn hun geld te verdienen”, aldus de Wrede. “Arbeidsmigranten moeten kamertjes delen met vier man en zijn niet in staat tijdens hun werk en “thuis” anderhalve meter afstand te houden. Dat is schandalig en bovendien in deze Corona crisis gevaarlijk”, aldus Sp-fractievoorzitter Jimmy Dijk.