Raad van State bestraft Groningse huisbaas

Foto: mrg.bz/F0Ksyt

De Groninger huisbaas Joshua Camera moet een dwangsom van 20 duizend euro betalen aan de gemeente Groningen. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

De Raad van State bepaalde woensdag in hoger beroep dat er van alles mankeert aan een appartementencomplex aan de Westerbinnensingel dat Camera heeft laten verbouwen.

Omwonenden trokken eind 2016 al aan de bel. Kort daarop ontdekten bouwinspecteurs van de gemeente dat Camera zich bij de verbouwing niet aan de vergunning had gehouden. Zo mankeerde het één en ander aan de kozijnen en de dakrand en was er geen gemeenschappelijke berging voor de in totaal zes appartementen.

Een woordvoerder van de gemeente Groningen meldde enkele maanden geleden aan de Raad van State dat de overtredingen niet ongedaan zijn gemaakt. Daarom heeft de gemeente volgens het DvhN inmiddels een nieuwe dwangsom opgelegd, van 60.000 euro. Deze zaak loopt nog bij de rechtbank.