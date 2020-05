Qbuzz door storing telefonisch niet bereikbaar

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Vervoersbedrijf Qbuzz is dinsdagochtend door een storing telefonisch niet bereikbaar. Dat laat het bedrijf op haar social media-kanalen weten.

Het telefoonnummer van het bedrijf kan gebruikt worden bij acute problemen als bijvoorbeeld de laatste bus niet is komen opdagen, of als er vragen zijn. Medewerkers van de klantenservice kunnen in actie komen als je bijvoorbeeld iets verloren hebt in een bus, of als je restitutie wilt regelen.

“We zijn op dit moment druk bezig om de storing te verhelpen”, laat het bedrijf weten. “Hoe lang de storing nog gaat duren is onbekend.”

Ivm een storing zijn wij momenteel telefonisch niet bereikbaar. Onze excuses voor het ongemak. Er wordt gewerkt aan een oplossing. — Qbuzz GD (@QbuzzGD) May 5, 2020