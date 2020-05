PVV wil heroverweging Gronings beleid naar aanleiding van klimaatdocu Michael Moore

nieuws

De Partij voor de Vrijheid wil weten of ‘Planet of the Humans’, de nieuwe documentaire van Michael Moore, bij de provincie Groningen al heeft gezorgd voor heroverweging van het klimaatbeleid of het bijstellen van de Groningse klimaatambities. De fracties in Provinciale Staten en de gemeenteraad van Groningen hebben vragen gesteld aan het provinciebestuur en B&W.

De PVV grijpt de discussie over de klimaatfilm van Moore en regisseur Jeff Gibbs aan om de provincie te bevragen over haar eigen klimaatdoelen. In de film trekt Moore het daadwerkelijke voordeel van verschillende alternatieve energiebronnen in twijfel, waaronder de efficiëntie en milieubelasting van zon en windenergie en ontbossing door het gebruik van biomassacentrales. Met name over dit laatste zegt de PVV zich zorgen te maken, omdat in de Eemshaven biomassa wordt gebruikt voor het opwekken van energie en er plannen zijn om de productie hier te vergroten.

Diverse klimaatwetenschappers en milieuactivisten stellen dat de documentaire van Moore en Gibbs vol foute beweringen zit over duurzame energie. Zij stellen dat voor duurzaam gebruik van biomassa alleen resthout gebruikt dient te worden en dat zonnepanelen en elektrische auto’s gedurende hun levensduur een stuk minder vervuilend zijn dan Moore doet voorkomen in de documentaire.