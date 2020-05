PvdD: ‘Bos tussen Eemskanaal en Driebondsweg mag niet wijken voor ‘namaaknatuur’

nieuws

Het stukje bos langs het Eemskanaal, gezien vanaf de Driebondsweg - Foto: Google Maps (Streetview)

Zowel de gemeenteraadsfractie als de Statenfractie van de Partij voor de Dieren hebben vragen aan de gemeente en de provincie Groningen gesteld over de plannen om een stuk bos tussen het Eemskanaal en de Driebondsweg te verwijderen.

In de plannen voor de Eemskanaalzone bij Meerstad is, op de locatie van dit stuk bos, een park met mountainbikeroute ingetekend. De fracties van de PvdD vinden het onbegrijpelijk dat bestaande natuur wordt vervangen door namaaknatuur. Volgens de fractie leven in het bos aan de Driebondsweg vele diersoorten en is het geliefd bij omwonenden. “ “Even verderop investeert de provincie een kwart miljoen euro voor de aanleg van nieuwe natuur, maar dit prachtige mature bos wordt vernietigd. Dit is in onze ogen erg onlogisch”, aldus Statenlid Ankie Voerman. “Bomen weghalen om ruimte te maken voor een mountainbike route, dat is onacceptabel” , zo vult gemeentelijk fractievoorzitter Kirsten de Wrede aan.

Volgens de PvdD is er nauwelijks overleg mét de omwonenden geweest over de toekomst van het bos. Voerman “Op tekentafels worden nietsontziend strepen gezet, terwijl bestaande bomen voor mens, dier en klimaat onvervangbaar zijn. Dit blijkt ook uit de vele meldingen die we bij ons bomenkapmeldpunt binnen krijgen.”