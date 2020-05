‘Provinciaal bod RES is ondoordacht en niet gedragen, maar wordt er wel even snel doorgedrukt’

nieuws

Foto: zonneweideglimmen.nl

De Stadspartij is niet blij met het bod voor de Regionale Energiestrategie van de provincie Groningen. In dit plan moet voor 2030 5,7 THW aan duurzame energie aan het net geleverd worden. Volgens de fractie zijn veel plannen nog niet duidelijk en kunnen deze niet op draagvlak rekenen bij de inwoners.

Volgens de Stadspartij is, onder leiding van GroenLinks, een veel te hoog bod naar boven komen drijven. De fractie is bang dat de impact van de plannen het unieke Groninger landschap beschadigen. “Het bod is ondoordacht niet gedragen, grotendeels niet nader ingevuld en wordt er tijdens de coronacrisis even snel doorgedrukt”, zo stelt René Stayen, raadslid van Stadspartij.

“Als beloning voor 60 jaar gasleveranties aan de B.V. Nederland wordt straks ons landschap vol geplempt met windmolens en zonneparken.”

De Stadspartij roept de Provincie Groningen op om te wachten tot alle gemeenten en waterschappen hun akkoord hebben gegeven voor de Regionale Energiestrategie. Door de coronacrisis is de inspraak op de plannen onvoldoende geweest. Daarom roept de fractie op om de beslissing voor het provinciale bod uit te stellen, van 1 juli naar 1 oktober van dit jaar.

De Klimaatwet draagt provincies, middels de Regionale Energiestrategieën, op om met plannen te komen om 35 terrawattuur aan schone energie op te wekken. De provincie Groningen is voornemens om, ook namens de gemeenten, een bod te doen van 5,7 TWh (inclusief 10% onzekerheidsmarge).