ProRail: ‘Werkzaamheden tijdens treinvrije periode liggen op schema’

Foto: Stefan Verkerk - © ProRail

De werkzaamheden die ProRail voor de huidige treinvrije periode rond Groningen had gepland, verlopen volgens schema. Dat meldt de spoorbeheerder dinsdagmiddag.

De aanleg van het extra vierde spoor is volgens ProRail nu zo goed als klaar. Ook het groot onderhoud aan de bestaande sporen verloopt volgens planning. Sinds maandag is de ‘Gemma’ aan het werk rond Groningen (Geavanceerde Elektrificatie Machine Met Aandrijving). Dit is een bovenleidingsvernieuwingstrein die op een snelle manier een bovenleidingsdraad (rijdraad) kan trekken. In totaal trekt de Gemma 10 kilometer rijdraad op het traject en zorgt dat deze direct op spanning hangt. In totaal wordt er 22 kilometer aan draad gehangen op het traject (zowel draagkabels als rijdraden).

“Je ziet dat wat je bedacht hebt ook uitgevoerd worden, dat is mooi. Groningen is wel een uitzonderlijk groot project, ik ben best wel trots dat we hier alle disciplines van Strukton aan het werk hebben,” vertelt bouwprocesleider Esther Snoei van aannemer Strukton.

Foto: ProRail

Ook het voorplein bij station Groningen Europapark (aan de zijde van de Helperzoom) begint vorm te krijgen. Het derde perron is bijna af, de bestrating ligt erin en de s prullenbakken en bankjes staat klaar om geplaatst te worden. Ook op het Hoofdstation vordert het werk gestaag. Het grootste deel van de perronkappenis verwijderd, de winkeltjes op het middenperron zijn gesloopt. De tijdelijke looproute van perron 2 naar perron 3 is in aanbouw.

De treinvrije periode duurt nog tot en met 3 juni aanstaande.

Foto: ProRail