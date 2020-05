Kans op promotie Groninger clubs vanachter KNVB tekentafel is klein

sport

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 (zaterdag) - Hoogeveen

De kans dat de Groninger amateurclubs een promotie krijgen vanachter de tekentafel van de KNVB is uiterst klein.

Door de coronacrisis zijn de voetbalcompetities stil gelegd en zou er geen club promoveren of degraderen. Maar omdat er verenigingen zijn die lager willen spelen, fuseren of er mee stoppen zijn er voor clubs mogelijkheden om komend seizoen in een hogere klasse te gaan acteren.

De voetbalbond wil die lege plekken opvullen. Voor 15 mei kon er promotie aangevraagd worden. Omdat er veel clubs in dezelfde, maar verschillende, klassen gespeeld wordt heeft de KNVB een rekenmodel gepresenteerd: Het aantal punten gedeeld door het aantal wedstrijden, omdat veel clubs niet evenveel duels afgewerkt hebben. De Groninger clubs staan op die ranglijst laag.

Met name op zondag stoppen er enkele clubs in het noorden, maar weinig Groninger clubs eindigden zo hoog dat er kans is op promotie. Alleen studentenvereniging Forward maakt een kleine kans, mits er promotie aangevraagd is.

Op zaterdag stoppen er nauwelijks clubs. Dus de Groninger (virtuele) koplopers van het afgelopen seizoen blijven waarschijnlijk in hun klasse. VVK (5e klasse) maakt desondanks de grootste kans gevolgd door Mamio (4e klasse) en Be Quick 1887 (3e klasse).

De nieuwe trainer van Be Quick zaterdag, Rik Spekken, sluit promotie toch niet uit: “Hopelijk kunnen wij starten in de tweede klasse. En anders gaan we er een mooi seizoen van maken in de derde klasse”. Het Asser Achilles 1894, koploper in een andere derde klasse, heeft echter de allerbeste papieren voor promotie naar de tweede klasse.