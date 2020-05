Problemen op website CBR bij aanvraag theorie-examens

nieuws

Foto: screenshot website CBR

Mensen die maandag op de website van het CBR een theorie-examen proberen te reserveren moeten daar veel moeite voor doen. Er zijn namelijk technische problemen met de site.

Vanwege de coronamaatregelen konden er de afgelopen tijd geen examens gemaakt worden. Vanwege een versoepeling van de maatregelen is dit vanaf komende woensdag weer mogelijk. Praktijkexamens worden vanaf volgende week maandag weer afgenomen. Om examens in te plannen kunnen cursisten vanaf maandag 06.00 uur een examen reserveren. Vrijwel vanaf het begin van de openstelling is de site slecht bereikbaar. Volgens het CBR is de oorzaak een cyberaanval. De website ging daarop uit de lucht. Er werden verschillende maatregelen genomen maar dit heeft als gevolg dat de website veel minder goed bereikbaar is.

Rond 14.00 uur was het 8.500 mensen gelukt om een reservering te maken. Hoe lang de problemen met de website gaan duren is onbekend.