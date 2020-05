Portiekflat gedeeltelijk ontruimd vanwege mogelijke gaslekkage

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een portiekflat aan de Camphuysenstraat in de wijk De Wijert is dinsdagmiddag korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijke gaslekkage. Niemand raakte gewond.

De melding van een gaslekkage kwam rond 14.20 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “We hebben de woningen die gebruik maken van dezelfde portiekingang ontruimd”, vertelt brandweerwoordvoerder Harmen Kuijer. “Dit doen we standaard bij zulke meldingen. Vervolgens zijn we een onderzoek gestart. Hierbij maken we gebruik van meetapparatuur, een zogeheten viergasmeter. Daar is eigenlijk niets uit gekomen.” De vreemde lucht zou volgens de woordvoerder wellicht veroorzaakt worden door iets wat in de kelder staat. “Dit moeten we nog even onderzoeken.”

Energiebedrijf Enexis is vanwege de melding ook opgeroepen. Zij waren rond 14.40 uur ter plaatse. “Zij zijn nu bezig met metingen”, ziet incidentfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “De bewoners staan nog buiten.” Tien minuutjes later kregen de bewoners te horen dat ze weer terug naar hun woningen mochten nadat ook uit de metingen van Enexis was gebleken dat er niets aan de hand was.