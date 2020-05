Politiemacht rukt uit om winkeldief in de kraag te vatten

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Zes politievoertuigen werden dinsdagmiddag ingezet om een winkeldief in de kraag te vatten. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het incident gebeurde in het begin van de middag. Bij de hulpdiensten was een melding binnengekomen van een winkeldief in de omgeving van de Herestraat, Vismarkt en Tussen Beide Markten. Door de meldkamer werden zes politiewagens naar de binnenstad gedirigeerd. Korte tijd later kon men de dief arresteren. Medewerkers van Handhaving assisteerden bij de arrestatie, melden zij op hun social media-account.

De winkeldief is overgebracht naar het politiebureau. De komende dagen zal onderzoek gedaan worden in de zaak.